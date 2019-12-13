Son Dakika

Milli Mücadele yolunu yaya yürüyor

SİVAS (AA) - Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Anadolu'da izlediği güzergahı 100 yıl sonra adımlamak için Sivas'tan yola çıkan 67 yaşındaki dağcı Osman Kemal Ağaoğlu, Şarkışla ilçesine ulaştı. İlçede mola veren Ağaoğlu,...

Genel 13.12.2019, 13:18
Milli Mücadele yolunu yaya yürüyor
banner230

SİVAS (AA) - Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Anadolu'da izlediği güzergahı 100 yıl sonra adımlamak için Sivas'tan yola çıkan 67 yaşındaki dağcı Osman Kemal Ağaoğlu, Şarkışla ilçesine ulaştı.

İlçede mola veren Ağaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Anadolu'da izlediği güzergahı 100 yıl sonra adımlamak için arkadaşlarıyla birlikte yürüyüş kararını aldıklarını aktardı.

Ağaoğlu, "Ancak arkadaşlarım işi nedeniyle yürüyüşe katılmadı. Bunun için yola tek olarak devam ediyorum. Sağlığım el verirse planladığım gün de Ankara’da olacağım." dedi.

Ağaoğlu, daha sonra Gemerek ilçesine doğru yola çıktı.


#Milli Mücadelenin 100. yılı için Samsundan Ankaraya yürüyor
Yorumlar (0)
banner287
banner269
12°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:44
Öğle 12:40
İkindi 15:07
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@