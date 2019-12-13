Son Dakika
Milli Mücadele yolunu yaya yürüyor
SİVAS (AA) - Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Anadolu'da izlediği güzergahı 100 yıl sonra adımlamak için Sivas'tan yola çıkan 67 yaşındaki dağcı Osman Kemal Ağaoğlu, Şarkışla ilçesine ulaştı. İlçede mola veren Ağaoğlu,...
Genel 13.12.2019, 13:18
SİVAS (AA) - Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Anadolu'da izlediği güzergahı 100 yıl sonra adımlamak için Sivas'tan yola çıkan 67 yaşındaki dağcı Osman Kemal Ağaoğlu, Şarkışla ilçesine ulaştı.
İlçede mola veren Ağaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Anadolu'da izlediği güzergahı 100 yıl sonra adımlamak için arkadaşlarıyla birlikte yürüyüş kararını aldıklarını aktardı.
Ağaoğlu, daha sonra Gemerek ilçesine doğru yola çıktı.
12°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:44
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:07
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50