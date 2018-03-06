Milli futbolcu Şahin'e hemşehri desteği

KIRŞEHİR (AA) - Dünya Kırşehirliler Derneği Başkanı Ünal Kaya, sosyal paylaşım sitesinden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için yaptığı paylaşım nedeniyle, bazı ırkçı ve terör örgütü sempatizanlarının hedefi olan milli futbolcu Nuri Şahin'e destek çıktı.

Kaya, yazılı açıklamasında, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında futbol hayatını sürdüren ve ailesi Kırşehirli olan Şahin'in, Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit düşen askerlere baş sağlığı dilemesiyle hedef haline getirildiğini belirterek, her zaman milli futbolcunun yanında olduklarını vurguladı.

Nuri Şahin'in her Türk vatandaşı gibi acısını paylaşmak istediğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Kendisi Türk ve dünya futboluna emek vermiş, örnek olmuş bir kardeşimizdir. Yapmış olduğu açıklamasında ise 'Afrin'de hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun, geride kalanlara Allah dayanma gücü versin' diyerek, her Türk vatandaşı gibi acımızı paylaşmak istemiştir. Bundan daha doğal ne vardır? Nuri Şahin, ne kadar Almanya'da doğup büyüse de, Anadolu insanımızın varlığını sürdürdüğü değerlerimiz olan Ahi Evran Veli, Hacı Bektaş Veli, Aşık Paşa, Şeyh Edebali, Yunus Emre, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Gönül adamı Neşet Ertaş'ın memleketi olan Kırşehirlidir."

Milli futbolcunun, ailesinden aldığı manevi gücü yitirmeden edepli, ahlaklı bir şekilde kariyerinin zirvesine çıktığına işaret eden Kaya, "Türk ve Türkiye düşmanları unutmasınlar ki, bizler Nuri Şahin'in her daim yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz, yeter ki böyle yürekli yiğit Türkler dünyada çoğalsın." ifadelerini kullandı.