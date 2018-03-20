Milli eskrimciler AA Spor Masası'na konuk olacak

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı ve milli sporcular Deniz Selin Ünlüdağ ile Aylin Çakır, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak başkan Atalı ve milli sporcular, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak ve eskrim branşının gelişimiyle ilgili açıklama yapacak.

AA abonelerinin canlı alacakları yayın saat 12.00'de başlayacak ve AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş