Milletvekili Sorgun bulduğu matematik formülünü konferansta anlattı

KONYA (AA) - Konya'da Uluslararası Matematik ve Matematik Eğitimi Konferansı düzenlendi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Selçuk Üniversitesi (SÜ) ve Matematikçiler Derneği iş birliğiyle SÜ Hemşirelik Fakültesi'nde düzenlenen Uluslararası Matematik ve Matematik Eğitimi Konferansında kendi bulduğu matematik formülünü anlattı.

Milletvekili Sorgun 700 bilim insanının katıldığı konferansta bulduğu formülü şu sözlerle açıkladı:

"Burada 1975 yılında lise üçüncü sınıfta okurken geliştirdiğim bir formülün sunumunu yaptım. Geliştirdiğim bu formül 'karesi bilinen bir sayı yardımıyla diğer sayının karesini bulma' formülüdür. Tabi o zaman tabletler, akıllı cep telefonları ve akıllı hesap makineleri yoktu. Her şeyi aklımızdan hesaplamamız gerekiyordu. O dönemde bu formülü hocalarıma götürdüğümde pek ilgi göstermemişlerdi. Ancak daha sonra 2008 yılında bunu anlattığım matematikçiler bu formülü bilmediklerini söyledi. Sonra gerek İstanbul'daki gerek Konya'daki akademik camia ile görüştüm. Onlar da bu metodu bilmediklerini söyledi. Ben de 2008 yılında bu formülü adıma tescil ettirdim."

Sorgun, ilk defa bilimsel bir ortamda geliştirdiği formülün sunumunu yaptığını da sözlerine ekledi.

17 ülkeden 50 katılımcının yer aldığı ve çok sayıda akademisyenin katıldığı konferans yarın sona erecek.