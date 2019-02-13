Milletvekili Özyürek'ten Başkan Aydın'a teşekkür ziyareti

SİVAS (AA) - MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret ederek kente yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz ve parti yöneticileri de hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Özyürek, Sivas'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Aydın'a teşekkür ederek, "Kendisinden Allah razı olsun, gerçekten çok değerli ve kıymetli birisi. Bilgi ve birikimini sevdalısı olduğumuz Sivas’a aktarmıştır. 'Yiğidi öldür ama hakkını ver' derler, gerçekten Sami başkanımız çok çalışkan ve başarılı bir başkanlık yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sivas'a 10 yıldır hizmet etmenin kendisine nasip olduğunu belirten Aydın ise kendisine bu görevi layık görenlere teşekkür etti. Önemli olanın görevi layıkıyla yapabilmek olduğuna vurgu yapan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Allah'a çok şükür görevimizi layıkıyla yaptığımız kanaatindeyiz. Siyaset bir hizmet aracıdır, MHP Milletvekilimiz ve partili heyetin hizmetlerden dolayı teşekkür etmeleri, bizleri oldukça memnun etmiştir. Belediyede hizmet çıtası yükselmiştir. Bundan sonra göreve gelecek arkadaşımızın bu çıtayı daha yükseklere taşıması, bir Sivaslı olarak en büyük arzumdur. Bu konuda bizden destek isteyen, tecrübelerimizden faydalanmak isteyen herkese gereken katkıyı sunmaya hazırız. Kısa bir dönemde olsa Sayın Milletvekilimiz Ahmet Özyürek ile çalışma imkanımız oldu, bizlere olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum."