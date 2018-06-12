Milletvekili Gök, Gölbaşı'nda iftar programına katıldı

ANKARA (AA) - CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, partisince Gölbaşı ilçesi Karagedik Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Milletvekili Gök, iftar sonrası yaptığı konuşmada, amaçlarının siyaset değil, Türkiye'nin güzelliği olduğunu belirterek, "Türkiye çok güzel günlere layık bir ülke, yeter ki yöneticilerimiz bizi layıkıyla yönetsin ve konuşurken herkesi kucaklayan bir dil kullansın. Biz buna dikkat ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin önemli bir seçime gittiğini ifade eden Gök, "Herkes huzur içerisinde, demokratik bir olgunluk içerisinde seçimleri götürmelidir. Biz buna adaylar olarak gayret ediyoruz. Bir sorununuz olursa herkesten önce biz koşacağız. Önemli olan Türkiye, Ankara, Gölbaşı ve Karagedik'i daha da büyütmektir. Huzur içerisinde yaşanabilir bir ülke yapabilmektir." diye konuştu.

Gök, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, iftar programına katılanlara teşekkür etti.

İftar programına, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik, CHP İlçe Örgütü, Belediye Meclisi üyeleri ve davetliler katıldı.