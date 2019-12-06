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Milletvekili Açıkgöz, AA'nın “Yılın Fotoğrafları“ oylamasına katıldı

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti. AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin...

Genel 06.12.2019, 10:13 06.12.2019, 10:53
Milletvekili Açıkgöz, AA'nın “Yılın Fotoğrafları“ oylamasına katıldı
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NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Açıkgöz, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun "Kapadokya'da balon keyfi", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarından yana oyunu kullandı.

Oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin de birbirinden anlamlı olduğunu belirten Açıkgöz, Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik etti.

Açıkgöz, "Anadolu Ajansı, dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip ederek doğru haberi kamuoyu ile paylaşıyor. Başarılı habercilik anlayışlarından dolayı AA yöneticileri ve çalışanlarını kutluyorum. Yılın fotoğrafının belirlenmesi çalışmasına biz de katıldık. Fotoğrafların hepsi de birbirinden güzel ve arşiv niteliğinde." dedi.

#(AA) yılın fotoğrafları oylaması #Nevşehir #TBMM Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz
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