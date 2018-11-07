Mihalıççık'ta fidanlar toprakla buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesindeki "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projesi kapsamında Mihalıççık ilçesindeki öğrenciler fidan dikti.

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamındaki projeyle ilçedeki öğrenciler tarafından Kayı Mahallesi'nde 4 bin sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Kaymakam Mesut Ateş, Belediye Başkanı İsmail Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Çelik, Orman İşletme Müdürü Abdullah Bardakçıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Can, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Coşkun ve işletme çalışanları katıldı.



Öte yandan etkinliğe katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.