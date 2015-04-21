Midyat’ta 123 Geçici Köy Korucusu Yemin Ederek Görevine Başladı

Mardin’in Midyat ilçesinde 123 geçici köy korucusu Mardin Valiliği’nin onayı ile görevlerine başladı.Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde istihdam edilen ve Dargeçit Ilısu Barajı, yol güvenliği sağlamak amacıyla 123 geçici köy korucusu düzenlenen yemin töreni ile görevlerine başladı. Geçici köy korucularının 2 haftalık temel eğitiminin ardından göreve başlaması nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı’nda yemin töreni düzenlendi.Törene Mardin İl Jandarma Komutanı Albay Alaaddin Karsavuran, Midyat Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Tevfik Kurnaz, Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, Midyat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Ölmez, Midyat İlçe Emniyet Müdürü Yakup Eker, sivil toplum kuruluşları, geçici köy korucuları ve aileleri katıldı.Yemin töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Burada konuşan İlçe Jandarma Komutanı Ömer Ölmez, göreve yeni başlayacak olan koruculara ant içeceklerini söyledi. Ölmez, "Türkiye Cumhuriyeti, sizlerin sarsılmaz omuzlarında daima yükselecek ve bayrağımız, kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, andınızın vatanımıza, milletimize ve ailenize sizlere hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Yeni görevde başarılar diler dilerim" dedi.Edilen yeminlerin ardından köy korucuları görevlerine başladı.