MHP'nin Kırşehir milletvekili adayları belirlendi

KIRŞEHİR (AA) - MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Seçimi ile birlikte yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için partilerinin Kırşehir milletvekili adaylarının sırasıyla Oğuz Sulusaray ve Aydın Akpınar olduğunu bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerin Türkiye için hayati değer taşıdığını belirtti.

Bunun bilincinde olunması gerektiğini ve MHP'nin, yarım asırlık bir çınar olarak, köklerini geçmişten alan ve devletin kuruluş felsefesi aynı istikamette olan Başbuğlarının izinde, liderinin emrinde bütün kurulan tuzakları boza boza yoluna devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Partimizin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bütün teşkilatımızın görüşlerini, düşüncelerini alarak milletvekilliği aday sıralamamız birinci sırada siyaset bilimci Oğuz Sulusaray, ikinci sırada avukat Aydın Akpınar olarak belirlenmiştir. Devletimize, şehrimize ve partimize hayırlı olsun."