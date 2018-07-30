SİVAS (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekmeğin fiyatına zam yapılacağı iddiası üzerine başlattığı "Askıda Ekmek" projesine Şarkışla ilçesinden destek geldi.

Şarkışla MHP İlçe Başkanı Hasan Tekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine ilçede askıda ekmek projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan projeye destek beklediklerini belirten Tekmen, "Liderimizin ağzından çıkan söze ve işaret parmağına bakarız. Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in başlatmış olduğu ve giderek yaygınlaşan, milli ve sosyal dayanışmanın tezahürü olan askıda ekmek projemizi ilçemizde başlattık." dedi.

Proje kapsamında ilçede belirli noktalara ekmek dolabı koyduklarını ve askıda ekmek uygulamasını hayata geçirdiklerini dile getiren Tekmen, imkanı olan tüm vatandaşları projeye katkı sunmaya davet etti.



