MHP Yozgat Seçim İletişim Merkezi açıldı

YOZGAT (AA) - MHP Yozgat İl Başkanlığınca Seçim İletişim Merkezi açıldı.

Sakarya Caddesi'nde bir iş yerinde kurulan merkezin açılışında konuşan MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, il teşkilatının ve milletvekili adaylarının tam kadro sahada çalışmalara başladığını söyledi.

Seçim çalışmalarını daha iyi ve koordineli bir şekilde yürütmeyi önemsediklerini anlatan Altan, "MHP, ülkenin istikrar içerisinde, demokrasiyle normalleşmesi ve huzura kavuşabilmesi için her fedakarlığı yerine getiren ve ilkeli duruşuyla Türkiye'nin derlenip, toparlanmasına katkı sağlayan 50 yıllık ulu bir çınardır. 24 Haziran akşamı Allah'ın izni ve sizlerin de desteğiyle 4 adayımızı da Meclis'e göndermek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Seçim iletişim merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Daha sonra MHP Yozgat milletvekili adayları İbrahim Ethem Sedef, Yusuf Mertoğlu, Osman Gözan ve Ahmet Özbek de birer konuşma yaparak seçimlerin ve hizmete açılan Seçim İletişim Merkezinin hayırlı olmasını diledi.