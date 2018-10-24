MHP yönetiminden Başkan Yüksel'e ziyaret

SİVAS (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Suşehri İlçe Yönetimi, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yüksel, ziyaretinden dolayı MHP İlçe Yönetimine teşekkür ederek, "Herkesin tek hedefi ilçesine hizmettir. Bu hizmet gerek yerelde gerekse siyasi olarak yapılmaktadır. Herkesin ilçemize hizmet konusunda fikirlerine saygımız vardır. Bu bağlamda, şahsınıza ve yönetiminize yeni görevinizde başarılar dilerim." dedi.

MHP Suşehri İlçe Başkanı Serhat Yüzüak ise kendilerini kabul eden Yüksel'e teşekkür etti. Göreve geldikten sonra ziyaretlerde bulunduklarını dile getiren Yüzüak, "Genel merkezimizin verdiği görev doğrultusunda hem partimize hem de ilçemize olan hizmet görevini yapmaya her zaman varız. Bu doğrultuda kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanlığımızı da ziyaret ettik. Sizlere de görevinizde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Ziyarete, MHP Suşehri Kadın Kolları Başkanı Meliha Doğan ve MHP Suşehri İlçe Yönetimi katıldı.