MHP Niğde İl Başkanı İnce oldu

NİĞDE (AA) - MHP Niğde İl Başkanı Cumali İnce oldu.

İnce, yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltı programında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Niğde İl Başkanı olarak görevlendirildiğini söyledi.

Siyaset anlayışlarının Devlet Bahçeli'nin "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışı etrafında şekillendiğini belirten İnce, şunları kaydetti:

"Bizler ülkemizi ve milletimizi karşılıksız sevmekteyiz. Bizler siyaseti zenginleşmek, yakınlarını ve çevresindekileri zenginleştirmek için yapmamaktayız. Bizim için Türk milletinin her bir ferdinin ferahı önceliktir. Herkesin kaygısı kaygımızdır. Niğde'de yaşayan her bir vatandaşımızın derdi derdimizdir. Niğde merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla'nın her bir mahallesi, her bir sokağı, her bir köyünün sorunu sorunumuzdur. Bu kaygıların, dertlerin, sorunların dillendirilmesi, çözüme ulaştırılması için gerekeni yapmak da boynumuzun borcudur. Her Niğdeli hemşehrimizin kalbine girmek, onları kazanmak, Milliyetçi Harekete olan güvenlerini arttırmak için yılmadan, usanmadan çalışacağız."

Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde, cumhur ittifakı ruhuyla hareket edilmesi çağrısında bulunduğunu hatırlatan İnce, bu çağrının millet tarafından takdirle karşılandığını ve bu çerçevede çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

İnce, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kurul ve kurallarıyla sorunsuz bir şekilde yürürlüğe girmesi ve sistemin oturması için önümüzdeki yerel seçimleri hayati önemde görmektedir. Elinde bulundurduğu belediyenin imkanlarını PKK'ye kullandırdığı bilinen PKK'nin siyasi taşeronu HDP'ye, aziz vatanın ister doğusunda, ister batısında, ister güneyinde, ister kuzeyinde olsun hiçbir belediye teslim edilmemesi gerekliliğinin altını çizmektedir. Ayrıca partimizin halihazırda yönetiminde bulundurarak milletimize hizmet ulaştığı belediyeleri tekrar kazanmak ve bunlara yenilerini eklemek için var gücüyle çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini belirtmektedir. Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız Sayın Genel Başkanımızın emirleri doğrultusunda şekillenecektir. Bize düşen görev onun emirlerini uygulamaktır."