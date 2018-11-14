MHP Kulu İlçe Başkanı vefat etti

KONYA (AA) - MHP Kulu İlçe Başkanı Murat Toklucu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz hafta Salı günü partisinin TBMM'de yapılacak grup toplantısına katılmak için yönetim kurulu ile yola çıkan Toklucu,Türkiye Büyük Millet Meclisi yakınlarında araç içerisinde fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

Bir haftadır Ankara Güven Hastanesi'nde tedavi gören Toklucu hayatını kaybetti.

Toklucu, yarın Kulu Merkez Camisi'nde öğleden sonra kılınacak cenaze namazının ardından Kulu Merkez Mezarlığı'nda defnedilecek.

