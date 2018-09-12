MHP Konya Milletvekili Kara'dan Yunak’a ziyaret

KONYA (AA) - MHP Konya Milletvekili olarak seçilen Esin Kara, MHP Yunak İlçe Başkanı Bayram Çil ve yönetimini ziyaret etti.

Seçim sonrası ziyaretlerine devam eden Kara, MHP Yunak ilçe teşkilatını da ziyaret ederek, seçim sürecinde kendisine verdikleri desteklerden dolayı İlçe Başkanı Çil başta olmak üzere partinin tüm kademesinde görev yapan herkese teşekkür etti.

MHP Yunak İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen ziyarete partililerin yanı sıra vatandaşların da ilgisi yoğun oldu.

İlçe teşkilatında halkın sorun ve isteklerini de dinleyen Kara, gelen talepleri not alarak en kısa sürede sorunların çözümü için girişimlerde bulunacağını kaydetti.

İlgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Kara, yaptığı konuşmada, "Yunaklı vatandaşlarımızdan çok büyük bir teveccüh gördük. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. Sizleri mahcup etmeyeceğim. Bu göreve koltuk sevdası için değil, milletimize hizmet etmek için geldik. Sadece seçim öncesi değil her zaman vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinlemeye devam edeceğiz." dedi.