MHP il teşkilatı üyeleri Başkan Kalaycı'yı ziyaret etti

KARAMAN (AA) - MHP Karaman İl Teşkilatı üyeleri, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı ziyaret etti.



Kalaycı, Belediye Encümen Salonunda gerçekleşen ziyarette, 50 günlük süre içerisinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.



Göreve geldiği günden beri vatandaşlara belediyenin kapılarını sonuna kadar açtıklarını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Belediyemize gelen her vatandaşımızı kabul ettik, dertlerini dinledik. Seçim sürecinde söz verdiğimiz gibi herkesi kucakladık. 50 günlük süre içerisinde Dil Bayramı etkinliklerinden ramazan etkinliklerine, çocuklara yönelik faaliyetlerden, hanımlara yönelik faaliyetlere, son olarak da vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarından şuan devam eden Türkiye Satranç Turnuvası Final Müsabakaları etkinliğine kadar birçok faaliyet gerçekleştirdik."



Ziyaretin sonunda MHP Karaman İl Başkanı Oktay Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının da yer aldığı bir tabloyu Kalaycı'ya hediye etti.