MHP bazı iller ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz etti

IĞDIR (AA) - Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel, Iğdır'daki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti.

Tezel, kentteki seçim sonuçlarına itiraz etmek için MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman ile Iğdır Adliyesi'ne gelip Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi.

Adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan İsa Yaşar Tezel, "Hazırlanan evraklarımızı delilleri de yanında olmak üzere bugün seçim kuruluna itiraz dilekçemizle veriyoruz." dedi.

Iğdır'da gerçekleştirilen seçimde şaibeli durumları tespit ettiklerini belirten Tezel, "Biz bağımsız yargının gücüne inanıyoruz. Şaibeli bir seçim vardı, bunun bağımsız yargımız tarafından müdahale edilerek seçimin tekrarı, oyların yeniden sayımı konusunda elimizde çok ciddi deliller var. Bunları seçim kuruluna sunacağız, biz hukuka ve adalete güveniyoruz, hak yerini bulacaktır." diye konuştu.

Tezel, daha sonra adliyeye giderek itiraz dilekçesini Merkez İlçe Seçim Kurulu'na verdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, HDP Iğdır Belediye Başkanlığı adayı Yaşar Akkuş Iğdır'da kullanılan oyların yüzde 50,07'sini alarak belediye başkanlığını kazandı. Tezel ise oyların yüzde 46,70'ini aldı.

MHP Kars'ta seçim sonuçlarına itiraz etti

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Kars'taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre HDP adayı Ayhan Bilgen'in kazandığı kentteki seçim sonuçlarına itiraz etmek için partililerle Kars Adliyesi'ne gelen Nazik, itiraz dilekçesini Merkez İlçe Seçim Kurulu'na verdi.

Nazik, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimde sandıklarda oy kullanma ve sayım aşamasında seçmenlerine baskı yapıldığını iddia etti.

Seçimlere itiraz ettiklerini belirten Nazik, "Seçim günü boyunca yaptığımız itirazlar sandık kurullarında baskı, korku ve tehdit sebebiyle kabul edilmemiştir. Bu durumlar tarafımızca tutulan 167 tutanakla tespit edilmiştir ve seçimler sırasında, oy sayım aşamasında ilçe seçim kurullarına ibraz edilmiştir." dedi.

Nazik, yaptıkları çalışmalar neticesinde seçim sırasında bazı oyunlar oynandığını ve bunları tespit ettiklerini öne sürerek, "Çoğu yerde Milliyetçi Hareket Partisi lehine kullanılmış olan geçerli oylar haksız şekilde baskılarla geçersiz sayılmıştır. Tutanaklar detaylı incelendiği zaman ortalama olarak 8-12 oy arasında geçersiz oylar çıkmaktayken yoğunluğumuzun fazla olduğu mahallelerde enteresan şekilde bu geçersiz oy sayılarının sandık ortalamaları 60-70 civarını görünmektedir." diye konuştu.

MHP ve diğer partilerin bazı oylarının HDP'ye yazıldığını iddia eden Çetin Nazik, şunları kaydetti:

"Yaptığımız tespitte partimize ait oylar HDP hanesine yazılmasıdır. Sadece bize ait oylar değil diğer siyasi partilerin oylarının da bazıları bu yöntemiyle HDP'ye yazılmıştır. En kötü tespitlerimiz ise oy sayım cetvelinden, sandık sonuç tutanağına geçirilirken kaydırmalar yapılarak oylarımızla oynanmıştır. Bazı yerlerde sandık kurulu üyesi olan HDP'liler hem kendi görevli oldukları sandıklarda oy kullanmışlar hem de kendi seçmen oldukları sandıklarda oy kullanmışlar.

31 Mart gecesinden beri uyumayan teşkilatımız, toplamda 324 usulsüzlük tespit etmiş ve bu durumların her biri için ayrı ayrı somut delillerle beyanlarımızı ve itirazlarımızı içeren dilekçe hazırlamıştır. Seçime karışmış bu şaibenin yaratmış olduğu huzur bozucu bu durumun bir an önce giderilmesi için yapmış olduğumuz itirazların sonucunu bekliyor olacağız ve burada demokrasi nöbetine başlayacağız."

MHP Aydıncık ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti

MHP, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

MHP Aydıncık Belediye Başkan Adayı Selahattin Özdemir, ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirtti.

Özdemir, MHP'nin 70 oyunun geçersiz sayıldığını, tutanakların doğru tutulmadığını iddia ederek, "Fotoğrafını çekerek, ilçe seçim kuruluna itiraz dilekçemizi sunduk. Seçim kurulu dilekçemizi değerlendirecek. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız." dedi.

Kesin olmayan resmi sonuçlara göre, AK Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Koçak bin 3, MHP Belediye Başkan Adayı Özdemir 998 oy almıştı.

MHP, Mucur'da seçim sonuçlarına itiraz etti

MHP Kırşehir İl Başkanlığı, Mucur ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

İl Başkanı Arif Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mucur Belediye Başkanlığı seçimini 54 oy farkla kaybettiklerini aktararak, tespit ettikleri bazı yanlışlıklar nedeniyle dün 22 sandık için Mucur Seçim Kuruluna itirazda bulunduklarını bildirdi.

Buradaki sonucun henüz kendilerine ulaşmadığını ifade eden Kılıç, itiraz süresini geçirmemek için hem MHP Kırşehir İl Başkanlığı hem ilçe başkanlığı hem de adayın ayrı ayrı dilekçelerle İl Seçim Kuruluna müracaat ettiğini, Mucur'daki tüm sandıkların yeniden sayılması talebinde bulunduklarını vurguladı.

Mucur'da kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Atılgan Yılmaz 4 bin 75 oy, MHP adayı Hasan Hüseyin Köşker ise 4 bin 21 oy aldı.

Kırklareli'nde seçimlere itiraz

MHP, il merkezde resmi olmayan sonuçlara göre 248 oyla kaybettiği seçimlere itiraz etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun 248 oy farkla yeniden belediye başkanı seçildiği kentte, Millet İttifakı adayı Derya Bulut ile yarışa giren MHP seçime itiraz etti.

MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Çalışkan İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesini sundu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Kesimoğlu, 17 bin 176 oy alırken, Bulut ise 16 bin 928 oy aldı. İki aday arasında 248 oy farkı bulunuyor.