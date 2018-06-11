Mezarlıklara bayram düzenlemesi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda artacak ziyaretçi sayısını dikkate alarak, mezarlıklarda araç ve yaya trafiğine yeni düzenlemeler getirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Karşıyaka Mezarlığı'nı özel araçlarıyla ziyaret edecek vatandaşlar için arife gününden başlayarak bayram boyunca sürecek trafik düzenlemesi yapıldığı bildirildi.

Yeni düzenlemeyle, vatandaşların düzenli ve rahat bir şekilde mezarlık ziyareti gerçekleştirebilmeleri için 1, 2, 3 ve 4'üncü kapıların araç trafiğine kapatıldığı, özel araçlı ziyaretçilerin 5, 6, 7, ve 8'inci kapılardan giriş-çıkış yapabilecekleri aktarıldı.



- Ring seferler takviye edilecek

Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki defin alanları arasındaki uzaklığı dikkate alarak, özel araçları olmadan yaya olarak mezar ziyaretinde bulunacak vatandaşlar için ring seferleri koydu.

Normal günlerde ring yapan 2 midibüs sayısının Ramazan Bayramı için 4'e çıkarılacağı, Karşıyaka Mezarlığı'nda 4 EGO otobüsüyle ek ring seferleri düzenleyeceği belirtildi.