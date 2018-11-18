Mevlid Kandili'ne doğru

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Aydın, mesajında, kainatın şereflendiği gün olan Mevlid Kandili'nin, insanlığın da kurtuluşuna açılan bir kapı olduğunu ifade etti.

Rahmet ve merhamet elçisi, iki cihan güneşi Peygamberimizin dünyaya teşriflerini kutlarken, onun yaşantısı ve ahlakının da her zaman örnek alınması gerektiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Peygamberimizin getirmiş olduğu ilahi mesajı iyi anlamaya, eşsiz ve örnek olan güzel ahlakını özümsemeye bugünlerde çok ihtiyacımız var. Zira İslam dünyası ve Müslümanlar zulüm altında inliyor, kadın-erkek, genç-yaşlı masum insanlar sadece inanışları için canlarından oluyor. Kardeşlerimize gösterilen bu zulümlerin son bulması için Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in örnek yaşamını ve onun ilahi mesajlarını anlamaya ve anlatmaya çok ihtiyacımız var. Onun insanlığın huzuru ve mutluluğu için yaptığı çağrının hayatımıza rehberlik etmesini sağlamalı, güzel ahlakı ve yol gösterici nasihatleriyle yaşantımızı güzelleştirmeliyiz."

Af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eş-dost ve akrabaların gönüllerinin hoş tutulması gerektiğini aktaran Aydın, "Hayatımızdaki olumsuzluklardan kurtulmak, huzura kavuşmak için sevgi ve hoşgörü ortamının sağlanması için bugünleri iyi bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, İslam aleminin mübarek Mevlid Kandili’ni kutluyor, Cenab-ı Allah’tan sağlık, afiyet ve bereket getirmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.