KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, Kırşehirli hemşehrilerinin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ederek, hayırlara vesile olmasını diledi.

Hazreti Muhammed'in dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümünün Müslüman alemi olarak dualarla idrak edileceğini ifade eden Akın, onun İslam'ı müjdeleyerek yaşayışı ile tüm insanlığa örnek olduğunu, ömrü boyunca ümmetini iyiye, güzele ve doğruya yönlendirmeye çalıştığını dile getirdi.

Akın, Mevlid Kandili'nin müminler için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin dünyaya geldiği ve birçok mucizelere vesile olan bu mübarek gün Allah’ın varlığına ve birliğine iman eden bütün müminler için çok önemlidir. Bu gece bizler için onun yaşayışını, Hadis-i Şeriflerini, mesajlarını, yol gösterici öğütlerini yeniden hatırlamak, düşünmek, layıkıyla anlamak ve bu anlayışla yenilenmek için kıymetli bir fırsattır. Mevlid Kandili’nin başta Kırşehirli hemşehrilerim olmak üzere bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını; ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa barış, huzur ve saadet getirmesini temenni ediyorum."



