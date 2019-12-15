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Mevlana'yı anma töreninde 'Anlatımlı Sema Ayini' icra edildi
Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında ilk kez "Anlatımlı Sema Ayini" gerçekleştirildi.
Genel 15.12.2019, 20:06
KONYA (AA) - İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ayinde turistler, sadece izlemekle kalmayıp, sema ile ilgili anlatımlarla da bir mana seyahati yaşadı.
Çıtlak, semazenlerin sema sırasında hangi ritüelleri hangi manayla yaptıkları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Anlatımlı sema, 17 Aralık’a kadar her gün saat 18.00’de İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.
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