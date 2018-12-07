"Mevlana’ya vefa borcumuzu onu anlayarak ödeyebiliriz"

KONYA (AA) - Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Mevlana'ya olan vefa borçlarını, onun eşsiz mirasını daha iyi anlama ve anlatarak bir nebze de olsa ödeme gayreti içinde olabileceklerini belirtti.

Karahan, Mevlana'nın vuslatının 745'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mevlana'nın, Hak dostu, Peygamber aşığı, hikmet ehli, büyük mütefekkir ve fikir ehli olduğunu dile getiren Karahan, Mevlana'nın bu açıdan zamanlar üstü bir gönül mimarı olduğunu kaydetti.

Karahan, Mevlana'nın dünya hayatını gurbet yeri, ölümü ise vuslat, Allah’a kavuşma günü olarak nitelendirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yüzdendir ki Hz. Mevlana’nın vuslatı, düğün günü anlamına gelen Şeb-i Arus olarak anılmaktadır. Gerçek aşkı bilen kalp bir damla suya bile hürmetle bakar diyen Hz. Mevlana, ilahi aşkın sırrını çözmüş, yaratılanı yaratandan ötürü severek, yüksek bir hoş görüyle tüm evreni kucaklamıştır. Tasavvuf deryasındaki yolculuğunu 'hamdım, piştim, yandım' sözleriyle özetleyen Hz. Mevlana, bu yolda başucu kitapları sayılacak değerli eserleri bizlere kazandırmıştır. Mesnevi ve Divan-ı Kebir gibi eserlerinden yola çıkarak, ondan yansıyanlarla sözleri ve nasihatleriyle yaşantımızı anlamlandırabiliriz. Hayatı, fikirleri ve öğretileriyle tarih boyunca pek çok toplumu etkilemiş ve kültürel yaşantılarında derin izler bırakmıştır. Bizler de bu eşsiz mirası daha iyi anlayarak ve anlatarak ona olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödeme gayreti içinde olabiliriz."