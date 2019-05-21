Mevlana'nın 'manevi mimarı'na ramazan ilgisi

KAYSERİ (AA) - Tasavvuf ilminin öncüsü Hazreti Mevlana'nın manevi eğitimiyle ilgilenen Seyyid Burhaneddin Tirmizi'nin Kayseri'deki türbesi, ramazan ayında yoğun ziyaretçi çekiyor.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin gönül dünyasında büyük tesiri olan Seyyid Burhaneddin, vefatının ardından yaklaşık 800 yıl geçmesine rağmen maneviyatıyla hala insanları bir araya getiriyor.

Mevlana'ya tasavvuf kapısını açan Seyyid Burhaneddin'in bulunduğu türbeyi ziyaret eden vatandaşlar, kendileri ve sevdikleri için dua etmenin yanında, Kuran-ı Kerim okuyarak ramazan ayının manevi ikliminde ibadetlerini yapıyor.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celil Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seyyid Burhaneddin'in, yaşadığı dönemin önemli ilim adamlarından olduğunu söyledi.

Seyyid Burhaneddin'in, babası Bahaeddin Veled'in vefatının ardından Mevlana'nın eğitimiyle ilgilendiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Seyyid Burhaneddin'in soyu Hz. Hüseyin'e dayanıyor. Mevlana'nın babası, Seyyid Burhaneddin'in de hocasıdır. Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled, Mevlana'nın lalalığını yapması için Seyyid Burhaneddin'i görevlendiriyor. Aralarında böyle bir bağlantı da var. Seyyid Burhaneddin'in Mevlana'nın eğitilmesiyle ilgili, terbiye edilmesi ve bilim edinmesi konusunda hocalık yaptığını görüyoruz. Türk-İslam kültürünün yerleşmesinde bu insanların emekleri büyük. Hem yaşayışları hem de sahip oldukları tasavvufi anlayış, yetiştirdikleri öğrencileri ve insanı kamil yetiştirme konusunda büyük emekleri olmuştur. Bu büyük zatlar vefat ettikleri zaman, defnedildikleri yerlerde insanlar bu kişilere yakın bir yerde bulunmak istiyorlar."

Manevi atmosferde iftar

Zaman içerisinde mezarlarının, türbelerinin bulunduğu yerlerin geniş mezarlıklar haline geldiğini gördüklerini aktaran Arslan, "Manevi iklimin sürdüğü günler ve gecelerde, özellikle ramazan ayında, ülkemizin her yöresinde olduğu gibi Kayseri'de de Seyyid Burhaneddin'in türbesine gelenler, bu manevi atmosfer içerisinde onu hatırlayarak iftar ediyorlar." dedi.

Seyyid Burhaneddin'in Kayseri'de vefat ettiğini aktaran Arslan, hocasının vefatı üzerine Mevlana'nın Kayseri'ye geldiğini, defin törenin ardından son görevini de yerine getirdikten sonra Konya'ya döndüğünü ifade etti.