Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin batı kesimlerinde bugün akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımının etkili olmasının beklendiği, Kuzey Afrika kaynaklı bu durumun hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara neden olabileceği ifade edildi.

Yarın akşam saatlerine kadar süreceği öngörülen toz taşınımına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.