Meteorolojiden Nevşehir için “zirai don“ uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 20-23 Nisan'da, tarımsal faaliyetlerin başladığı Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, zirai dona karşı üreticilerin ve yetkililerin tedbir almaları istendi.

Beklendiği Yer

20 Nisan Cumartesi, 21 Nisan Pazar, 22 Nisan Pazartesi ve 23 Nisan Salı sabahına kadar, tarımsal faaliyetin olduğu ve Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.

Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

19.04.2019 23:00 TSI

23.04.2019 09:00 TSI

Hadisenin Şiddeti

Zirai Don (Hafif kuvvette, yüksek yerlerde orta kuvvette)

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 15:07