Meteorolojiden

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de öğleden itibaren kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölge genelinde güneyden orta kuvvette esen rüzgarın öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak kuvvetli, zaman zaman fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde olacağı bildirildi.

Açıklamada, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler başta olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.