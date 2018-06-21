Meteorolojiden 7 il için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Manisa ve Bursa'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Manisa ve Bursa'da görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.