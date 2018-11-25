MESVAK ile Mesleki Yeterlilik Akademisinden iş birliği

ANKARA (AA) - Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) ile Mesleki Yeterlilik Akademisi (MYA) arasında mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan çalışanların eğitimlerini kolaylaştırmaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Vakfın merkezinde imzalanan protokol töreninde konuşan MESVAK Başkanı Nurettin Konaklı, vakfın 1999'da iş yaşamı yetiştirme ve bölgesel kalkınmaya destek olmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

MESVAK ile MYA'nın protokol çerçevesinde iş birliği yaptığını belirten Konaklı, çalışanları online mesleki yeterlilik video eğitim sistemi ile 279 meslek dalında Mesleki Yeterlilik Kurumu sınavlarına hazırlayacaklarını, mesleki eğitim ve belgelendirme imkanı sağlayacaklarını aktardı.

Konaklı, "Protokolle amacımız, vakfın hedef kitlesini mesleki yeterlilik belgesine ilişkin haberdar edeceğiz. İnsanlara bu konuda sunumlar yapacağız. İşveren ve işçilerin mesleki yeterlilik alanında bilgili olması için çalışmalar yapmak istiyoruz." diye konuştu.

- Online video eğitim platformu

MYA Kurucu Genel Müdürü Muhammet Öztürk ise MYA'nın Türkiye'deki mesleki yeterlilik, mesleki eğitim ve gelişim alanlarındaki ilk ve tek online video eğitim platformu olduğunu hatırlattı.

Akademinin alanında uzman kişilerce 16 sektörde 279 meslek dalında mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenlere eğitim verdiğine değinen Öztürk, söz konusu protokolle mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanlara ulaşmak istediklerini vurguladı.



