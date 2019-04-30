KONYA (AA) - Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger, "Ülkemizde mesleki ve teknik eğitimde karşılaşılan sorunların başında, Türkiye'de bölgesel koşulların değişkenlik göstermesi konusu gelmektedir. Dolayısıyla sanayileşmenin yoğun olduğu Batı bölgeleriyle, tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu Doğu ve Güneydoğu'nun ihtiyaçları farklı olmaktadır. Bu farklı ihtiyaçlar, beraberinde farklı politika ve düzenlemelerin geliştirilmesini de gerekli kılmaktadır." dedi.

Ülger, MEVKA ile Konya ve Karaman İl Milli Eğitim müdürlükleri tarafından Konya'da bir otelde düzenlenen "Mesleki ve Teknik Eğitimi Güçlendirme Çalıştayı"nda, nitelikli üretim ve nitelikli nesiller için mesleki ve teknik eğitimin önemli olduğunu söyledi.

Ülkede mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini belirten Ülger, şöyle konuştu:

"Mesleki ve teknik eğitim, genç nüfusumuza bilgi, birikim ve donanım kazandırılması açısından büyük önem arz etmektedir. ülkemizde mesleki ve teknik eğitimde karşılaşılan sorunların başında, Türkiye'de bölgesel koşulların değişkenlik göstermesi konusu gelmektedir. Dolayısıyla sanayileşmenin yoğun olduğu Batı bölgeleriyle, tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu Doğu ve Güneydoğu'nun ihtiyaçları farklı olmaktadır. Bu farklı ihtiyaçlar, beraberinde farklı politika ve düzenlemelerin geliştirilmesini de gerekli kılmaktadır. Özellikle bölgelerin işgücü ihtiyaçlarının karşılanması ve üretim altyapılarının ulusal kalkınmaya hizmet edecek şekilde geliştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimin bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak planlanması gerekmektedir."

Sosyal ve ekonomik sektörler ile işbirliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan işgücü yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Ülger, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bölgesel politikaların uygulayıcı kurumları olan, yerel ihtiyaçları yerinde tespit eden kalkınma ajanslarının, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde önemli roller alabileceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte 2018 yılı sonunda 26 bölgede 'milli teknoloji-güçlü sanayi' özel gündemli, ajans yönetim kurulu toplantıları gerçekleştirilmiş, bu toplantılarda Türkiye'de mesleki eğitimin geliştirilmesi en çok vurgulanan hususlardan biri olarak ön plana çıkmıştır. Ayrıca ajanslar MEB tarafından, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için belirlenen hedeflere yönelik ulusal düzeyde farkındalık ve etki oluşturacak faaliyetler de yürüteceklerdir. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak mesleki eğitim konusunda bölgemizin eksikliklerinin, bu konuda yapılması gerekenlerin ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı ve öneriler getirileceği çalıştay programını son derece önemsiyoruz."

Ülger, çalıştayın il ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz da mesleki ve teknik eğitimin önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından proje işbirlikçilerinin temsilcileri tarafından sunumlar yapıldı.