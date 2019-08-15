Mesleki ve teknik eğitim için yeni projeler hayata geçirilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mesleki ve teknik eğitimde tarih yazılan bir dönemde çoklu iş birlikleriyle yepyeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için belirlenen yedi ana hedef doğrultusundaki çalışmalar sürüyor.

Bu bağlamda, mesleki ve teknik eğitim için lokomotif bir şehir olan İstanbul'da yürütülen çalışmalar daha da önemli hale geliyor.



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Kalkınma Ajansıyla (İSTKA) "Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi Çağrısı" projenin hazırlıklarına başladı.

Projeyle "Erasmus+ K1 Projeleri" kapsamında "Üreten Okullar Projesi" başvurusuyla Avrupa Birliği ülkelerinde döner sermayeyle üretim yapan ve gelir elde eden kurumları yerinde incelenecek. Bu sayede onların üretim ve pazarlama stratejileri hakkında bilgi elde edilmesi amaçlanıyor.

Eğitim-istihdam-üretim ilişkinin güçlendirilmesi amaçlanıyor

Ayrıca Sarıyer Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin koordinatörlüğünde yürütülen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de proje ortağı olduğu "Erasmus+ K2 Projeleri" kapsamında da ayrı bir çalışma yürütülüyor.

Mesleki ve teknik eğitimde tarih yazılan bir dönemde tasarlanan projeyle "Robotik Kodlama Eğitimine Erişimin Artırılması için Sanal Bir Platform" oluşturulmasıyla mesleki eğitimin değerin ve rehberlik erişim imkanlarının artırılması, yeni nesil müfredatın oluşturulması, eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesiyle eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje, bu yönüyle insanı merkeze alan ve çocukların mutluluğuna odaklanan 2023 Eğitim Vizyonu ile bağlatılı.

Son birkaç yılda mesleki ve teknik eğitimin şaha kalkma noktasına ulaştığının, yükselişe geçtiğinin ve tekrar eski kudretini kazanmaya başladığının göstergelerinden "Üreten Okullar Projesi" kapsamında Türkiye genelindeki okullarda üretilen ürünlerin sosyal sorumluluk projesi olarak sektör desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmasını hedefleyen "Üreten Gönüller Projesi" de hayata geçirilecek.

Proje kapsamında Üreten Okullar A.Ş'nin kurulmasıyla, öğrencilerin yaptığı ürünlerin merkezi yerlerde oluşturulacak mağazalarda satışa sunulması planlanıyor.

Okul-sektör buluşması

Mesleki ve teknik eğitimin kurtuluşu, sektörle kombine bir hareketlilikten geçiyor. Mesleki eğitimin gelişimine katkısı olan "Okul Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli" kapsamında gerçekleştirilen iş birlikleri ve protokoller çerçevesinde "Büyük İstanbul Okul-Sektör Buluşması" toplu açılış töreni düzenlenecek. Ayrıca ilçeler bazında alan/dal haritası çıkarılarak mesleki ve teknik eğitim İstanbul'da tekrar yapılandırılacak.

World Skills ve Euro Skills yarışmalarıyla ilgili İstanbul Ticaret Odası ortaklığında bir yapının kurulması, ilk olarak İstanbul Skills yarışması, İstanbul Proje Tabanlı Mesleki ve Teknik Eğitim Beceri Yarışmasıyla da "İstanbul Mesleki ve Teknik Eğitim Kariyer Günleri Fuarı" düzenlenecek. Projeler özenli bir şekilde hayata geçtiğinde, mesleki ve teknik eğitimin kalkınması için büyük bir adım atılmış olacak.

Mesleki ve teknik eğitimde çok değerli projelerin hayata geçirildiği 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nda uygulanan "Atölye Buluşmaları", "MEET KAP" ve "Üreten Okullar" projelerinin çıktıları, sahadan gelen geri bildirimlerle değerlendiriliyor. Bu projeler 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nda çok yönlü olarak uygulanmaya devam edecek.

Muhabir: Hanife Sevinç



