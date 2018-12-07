Mesleki eğitimde istihdam garantili mikromekanik eğitimi

ANKARA - Ahmet Sertan Usul (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, otomotiv, endüstri, biyoteknoloji, uzay-havacılık ve saatçilik sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve ileri teknolojinin temelini oluşturan mikromekanik alanında, istihdam garantili mesleki eğitim verilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Saatçi İşadamları Derneği (TÜSAD) arasında mikromekanik alanında eğitim vermek üzere "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü imzalandı.

İş birliği protokolünü, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve TÜSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akpınar imzaladı.

Protokol kapsamında, mikromekanik alanında eğitim, pilot uygulama olarak 150 yıllık Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlayacak. TÜSAD, okuldaki laboratuvar ve atölyeleri kuracak ve öğretmenlerin işbaşı ve hizmet içi eğitimlerini üstlenecek.

Mikromekaniğin mesleki eğitim düzeyinde müfredatı oluşturularak, ilgili alanın çerçeve öğretim programı güncellenecek ve eğitim materyalleri sektörle iş birliği içerisinde hazırlanacak.

Alan öğrencilerinin beceri eğitimi ve stajları, TÜSAD üretim tesislerinde gerçekleştirilecek ve mezuniyetleri sonrasında TÜSAD üyesi işletmelerde yüzde 100 istihdamları sağlanacak. Ayrıca bu alanda eğitim alan başarılı öğrencilere TÜSAD tarafından burs desteği sağlanacak.