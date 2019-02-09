Merdiven boşluğuna düşen kadın öldü

KONYA (AA) - Konya'da, bir özel okulun 4'üncü katından merdiven boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, bir yemek fabrikasında çalışan Hatice Söbücovalı (41), düzenlenen etkinlik için merkez Meram ilçesi...