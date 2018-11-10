Melikgazi'den lösemili çocuklara özel moral günü

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisince lösemili çocuk hastalar için moral günü düzenlendiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisince her yıl olduğu gibi bu yıl da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Kayseri Şubesi'ni ziyaret ederek tedavi gören lösemili çocuklar ve aileleri için moral günü düzenlendiğini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, "Çocuk Meclisi üyelerince Lösemililer Haftası münasebeti ile gerçekleştirilen etkinlik ile sosyal belediyecilik örneği sergilemiştir. Farkındalık oluşturmak ve 'Maske tak' çalışmaları ile moral vermek istenmiştir. Melikgazi Belediyesi olarak bir sosyal etkinlik olması, çocuklarımızın ve ailelerinin değişik bir hava soluması bizim için çok önemliydi. Öncelikle çocuklarımızı ve ailelerini kutluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Kayseri Şubesi Sorumlusu Arzu Çokeken ise, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi'nin her yıl gerçekleştirdiği moral günleri ile lösemi hastası çocuklara ve ailelerine çok büyük manevi desteklerinin olduğunu aktardı.

