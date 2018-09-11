Melikgazi'de okullar eğitime hazır

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin eğitime yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerle her zaman eğitim dostu belediye olduğunu belirtti.

Büyükkılıç yaptığı yazılı açıklamada, okul idarelerinin taleplerini yerine getirdiklerini, bu kapsamda okullarda spor sahalarını ve arızalı spor aletlerini onardıklarını, okulları haşerelere karşı ilaçladıklarını bildirdi.

Melikgazi Belediyesi bünyesindeki okulların eğitime hazır olduğunu anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 12 ilk ve ortaokul ile 3 ana okul binasını tamamlayarak Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmetine sunduk. Okullarımız 17 Eylül'de eğitime başlamak için hazır durumda. Bunun yanı sıra okullara bağlantılı tüm yollarda ulaşım sağlanabilmesi için gerekli tedbirler alındı. Özellikle sürücülerden okul yolları, güzergahları ve önlerinde hız yapmamalarını istiyoruz."



