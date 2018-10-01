Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç'a ziyaretler

KAYSERİ (AA) - Kayseri Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Polat, Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İlçe sınırları içerisinde yer alan camilerin belediye tarafından oluşturulan cami temizlik ekipleri tarafından temizliğinin yapıldığını belirten Polat, Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle her zaman diyalog ve iş birliği içinde olmayı önemsediklerini belirten Başkan Büyükkılıç da, ilçe sınırları içerisinde yer alan tüm camilerin belediyeye emanet olduğunu söyledi.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.











