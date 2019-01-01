Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü

KIRŞEHİR (AA) - Mekke'nin fethinin 1388'inci yılı dolayısıyla Kırşehir'de program düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenen program Kur'an-i Kerim tilavetiyle başladı.

Katılımın yoğun olduğu programda konuşan AGD Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Terzioğlu, iyiliğin, adaletin ve doğruluğun dünyaya egemen olması için aynı inancı paylaşan her ırktan insanları kendilerine kardeş bilerek, tüm mazlumların yanında olmayı görev saydıklarını belirtti.

Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda programlar düzenlendiğini belirten Terzioğlu, "81 ilde aynı anda Mekke'nin fethi programı 600 ayrı noktada gerçekleştiriliyor. Bir çok sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle icra edilen programlarımızda, yılbaşı kutlamalarının da tavır aldığımızı gösteriyoruz." dedi.

Mekke'nin fethiyle ilgili sinevizyon gösterisinin sunulduğu etkinlikte hadis okuyan anaokulu öğrencileri büyük beğeni topladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akpınar, Mekke'nin Fethi ve fetih sürecinde yaşananlar hakkında konferans verdi.

İlahi sanatçısı Mustafa Demirci ise tasavvuf eserleri seslendirdi.

Siyeri nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.



