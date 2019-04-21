Mehmetçik'in destanlaştığı topraklarda 104. yıl yoğunluğu

ÇANAKKALE (AA) - Tarihin en kanlı muharebelerinden birinin yaşandığı Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı dolayısıyla 24-25 Nisan'da gerçekleştirilecek törenler öncesi binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Tarihi yarımadada, göğüs göğüse çarpışmaların en çok yaşandığı Şahindere Şehitliği, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş öncesi harekat planlarını yaptığı Bigalı köyündeki evi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtları, vatandaşlarca ziyaret ediliyor.

Öğrenci grupları ve belediyelerin düzenlediği geziler kapsamında ziyaretçiler, ecdadın mezarları başında dua edip, minnet duygularıyla anıtları gezerek atalarını yad ediyor.

Vatandaşlar, yarımada ziyaretini tamamladıktan sonra Çanakkale kent merkezini de ziyaret ediyor. Yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla 10 bin yatak kapasiteli otel, pansiyon ve misafirhanelerin doluluk seviyesi yüzde 100'e ulaştı.

Tarihi yarımadaya ziyaretçi akını

Bölgede alan kılavuzu olarak görev yapan Adnan Genç, özellikle mart ve nisan aylarında tarihi yarımadaya ziyaretçi akını olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelenler olduğunu belirten Genç, şöyle konuştu:

"Böyle ziyaretleri yapanlara, yaptıranlara teşekkür ediyoruz. Özellikle ilk defa gelen ziyaretçiler milli beraberlik bilincini daha iyi hissediyor. Ülkemiz insanlarının bundan 104 yıl önce bizim için hangi fedakarlıklara katlandığını, dünyanın en büyük zırhlılarına, donanmasına, kısacası askeri birliklerine sahip olan düşman kuvvetlerine karşı ülkemizi nasıl imkansızlıklar içinde savunduklarını anlıyorlar. Ziyaretçilerimiz, 'O kahramanların hatırasına neler yapabiliriz?' düşüncesiyle buradan ayrılıyorlar."

"Dünyanın neresinde olursak olalım Türk olmak bir ayrıcalık"

Adana'dan gelen Ahmet Can Tunç da Gelibolu Yarımadası'nın çok farklı bir atmosfere sahip olduğunu belirterek, "Çanakkale'ye ilk kez geliyorum. Burada yaşanan savaşı daha iyi hissettim. Bölge bizim tarihimizi daha iyi anlamamıza sebep oluyor. Burası herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Şu an burada yoğunluk var ama bana göre daha da fazla olması lazım." ifadelerini kullandı.

Fransa'dan gelen Sultan Ekiz, Türkiye hasretiyle yaşadıklarını anlatarak, "Dünyanın neresinde olursak olalım Türk olmak bir ayrıcalık. Tarihimizi en iyi anlatan Çanakkale'ye geldiğim için çok mutluyum. Çocuklarımı da tarihimizi daha iyi anlamaları için getirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Çelikler, ailesiyle geldiği Çanakkale'de duygu dolu anlar yaşadığını belirtti.

Hediyelik eşya satıcıları ilgiden memnun

Bölgede hediyelik ürünler satan Nuray Küçükler, satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Küçükler, genellikle Çanakkale'nin simgeleri ile örgü bebeklerin ilgi gördüğü bilgisini verdi.

Salih Alkış ise binlerce vatandaşın tarihi yarımadaya geldiğini ifade ederek, "Ziyaretçi yoğunluğundan çok memnunuz. Gelen ziyaretçiler de bizden ürün alarak bölge ekonomisine katkıda bulunuyor." diye konuştu.

Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 24-25 Nisan'da gerçekleştirilecek Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yıl dönümü törenleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçik'in destanlaştığı zaferin bu sene 104. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Tarihi Alan'da gerçekleştirilecek törenler için Şehitler Abidesi'ne 700 kişilik tribün kurulacağını dile getiren Kaşdemir, yabancı mezarlık ve anıtlarda yapılacak törenler kapsamında da oturma alanı ve tribünlerin konukların kullanımına sunulacağını belirtti.

Kaşdemir, yurt içi ve dışından ziyaretçileri Çanakkale'ye beklediklerini ifade ederek, "104 yıl önce bu topraklardaki savaşlarda hayatlarını kaybeden atalarımızı bizler büyük bir rahmetle ve minnetle anacağız. Onları şükran duyguları içinde hatırlayacağız." dedi.

Ecdadın 104 yıl önce bu topraklarda dünyaya zor şartlar altında meydan okuduğunu dile getiren Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Bayrağımız gönderden inmesin, ezanlar susmasın, bu birliğimiz beraberliğimiz bozulmasın diye... O ecdat, Türkiye'nin her yerinden koşup çıkıp gelip Çanakkale'nin siperlerine, tabyalarına girmişti. Söz konusu vatan olduğu zaman canını ortaya koymaktan hiç çekinmemişti. Biz Çanakkale'de bir hilal uğruna ne güneşleri batırmıştık. Toprağın altına kefensiz ne yiğitleri göndermiştik aynı bir gül bahçesine girer gibi. Onlar ölüme koşarak gitmişlerdi ama onlar biliyorlardı ki ölürsem şehit, kalırsam gazi. Onların 104 yıl önceki bu vatanseverliği ve bu yüksek fedakarlığı sayesinde işte bizler bugün bu bayrağın altında özgürce yaşıyoruz. İşte Çanakkale ruhu dediğimiz şey bu topraklarda doğdu."

Mevzubahis vatan olduğu zaman ülkenin her yerinden vatandaşların koşarak hiç sağına soluna bakmadan Çanakkale'ye geldiğini anlatan Kaşdemir, "Hiç kimse kimseye kardeş olmanın dışında başka bir gözle bakmıyordu. Tek amaçları vardı 'Bu topraklarda bin yıldır yaşıyoruz ve inşallah bundan sonrada bu topraklarda binlerce yıl yaşayacağız. Bu topraklar kıyamete kadar inşallah Türk toprağı, Müslüman toprağı olacak' diye koşarak Çanakkale'ye gelmişlerdi. İşte Çanakkale ruhu bu topraklarda bu fedakarlık aşkıyla kurulmuştu." şeklinde konuştu.

"Tarifsiz bir atmosferi yaşıyoruz"

Kaşdemir, Türkiye'nin çeşitli noktalarından binlerce insanın törenlere katılmak için Çanakkale'ye geldiğini söyledi.

Türk milletinin adeta ecdadına koştuğunu vurgulayan Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Bizler burada törenlerde, Çanakkale ruhunun o tarifsiz atmosferini yaşıyoruz. Bu yıl da aynı hissiyatla aynı tarifsiz atmosferi yaşayacağız. Bununla birlikte tabii yabancılar da 104 yıl önce ülkelerinin çıkarları için burada bulunan itilaf devletlerinin askerlerini anmak için Çanakkale'ye geliyorlar. Onları Türk misafirperverliği içinde ağırlayacağız. Çanakkale gibi güzel bir coğrafyada, bu müstesna topraklarda, bu güvenli ve huzurlu topraklarda onların törenlerini icra etmelerini sağlayacağız."

Kaşdemir, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak törenlere hazır olduklarını ifade etti.

Her türlü tedbiri aldıklarını belirten Kaşdemir, "Bütün kamu kurumlarımız, güvenlik birimlerimiz, Çanakkale Valiliğimiz ve ilgili tüm bakanlıklarımız ile koordinasyon halindeyiz. Şu ana kadar aksayan herhangi bir durum yok. İnşallah 24-25 Nisan'da Türkiye'nin çeşitli noktalarından ve yurt dışından gelecek binlerce misafirimiz ile 104 yıl önce bu topraklardaki o büyük mücadeleyi hep birlikte anacağız." dedi.