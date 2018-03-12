Mehmetçik için kesilen kurbanların etleri yola çıkarıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valiliğinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerler için başlattığı kampanya kapsamında kesilen 550 kurbanın etleri, soğuk depolama özelliği bulunan tırlarla bölgeye gönderildi.

"Afrin'e Kurban Bağışı Kampanyası" kapsamında kent merkezi ve ilçelerinde bağışlanan ve Özbağ beldesindeki özel bir entegre tesiste kesilen 550 kurbanın etleri, ekipler tarafından paketlendi. Soğuk depolama özelliği bulunan tırlarla yola çıkarılan etler, Kilis Valiliği koordinasyonunda AFAD ekiplerine teslim edilecek. Bağış yoluyla toplanan diğer kurbanlıklar da kesildikten sonra kavurma yapılarak bölgeye gönderilecek.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Valilik binası önünden tırların uğurlanmasının ardından yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında kesilen kurban etlerinin, karkas olarak Afrin’e gönderildiğini söyledi.

Şentürk, "Valiliğimizce, Zeytin Dalı Harekatı’nı başarıyla sürdüren kahraman Mehmetçiklerimize şükran duygularımızın ifadesi olarak başlattığımız 'Afrin Kahramanlarına Kurban Bağışı Kampanyası' kapsamında; Allah yolunda ezan için vatan için bayrak için namus için şehit olan yiğitlerimize destek olmak amacıyla kurbanlar kesmiştik. Bugün de kurban etlerini, Afrin’deki yiğitlerimize ulaştırılmak üzere yola çıkardık. Etlerin kahraman Mehmetçiklerimize hayırlısıyla ulaşmasını temenni ediyorum." dedi.