Mehmetçik için kermes düzenlendi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler ve güvenlik güçlerine destek amacıyla kermes düzenlendi.

Çankırı TOKİ İlkokulu ve TOKİ Kur'an Kursu tarafından okul bahçesinde öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler ve güvenlik güçlerine destek amacıyla hazırlanan kermeste, pasta, börek ve sarma gibi ürünler satışa sunuldu.

İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin asker kıyafetiyle ziyaretçileri karşıladığı kermesin geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.

Okul Müdürü Melek Dernek Dulkadir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk askerinin, milletin bağımsız ve esenlik içinde yaşayabilmesi için düğüne gider gibi şehadete gittiğini söyledi.

Türk askerine destek için kermes düzenlemeye karar verdiklerini anlatan Dulkadir, "Bu faaliyette en büyük teşekkürü ve takdiri, her hayır işinde öncü olan kıymetli velilerimiz, annelerimiz, ablalarımız, hanım kardeşlerimiz hak ediyor. Bu fikir onların fikriydi. Emekleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim sayılarını artırsın ve bu tarz hayırlı hizmetler yapmayı her daim bizlere nasip eylesin. Kermesimizin bütün gelirinin Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını bilmenizi istiyorum. Düşüncemiz ne olursa olsun, gün birlik olma günüdür." dedi.

Kermese, Garnizon Komutanı Piyade Albay Oğuz Çiçek, Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.