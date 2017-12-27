Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 81. yılı

SİVAS (AA) - Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 81'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında, Ersoy'un destansı mücadele ruhunu yüreklerden mısralara taşıdığını belirtti.

Ersoy'un İstiklal Savaşı'nı muhteşem mısralarıyla ölümsüzleştirdiğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy, bu destanı kalemiyle değil, adeta yüreğiyle yazmıştır. Büyük şairimiz, milletimizin en zor dönemlerinde mısralarıyla volkan gibi patlamış, Türk milletinin hislerine tercüman olmuştur. Mütevazı duruşu, merhametli kişiliği, idealleri, vatan ve millet sevdası ile yaşadığı dönemde olduğu gibi günümüzde de gençlerimize örnek olmaya devam etmiştir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 81'inci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anarken, onun bizlere örnek olacak yaşamını ve düşüncelerini çok daha iyi anlıyoruz."



