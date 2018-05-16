Mehmet Akif Ersoy Camisi açıldı

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesince yaptırılan Mehmet Akif Ersoy Camisi, ramazan ayının ilk teravih namazında açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki ihtiyacının giderilmesi için geçen yıl temelleri atılan cami, açıldı.

Ramazanın ilk teravih namazında ibadete açılan camide Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar de cemaatle birlikte namazı kıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaşar, "Yerel yönetimler hizmet makamlarıdır. Hemşehrilerimizin neye ihtiyacı varsa, hiçbir ayrım gözetmeden yerine getirmek bizim görevimizdir. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Mehmet Akif Ersoy Camisi'ni mübarek ramazan ayına yetiştirebilmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz." ifadesini kullandı.



