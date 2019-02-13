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MEB'e atanan özel okul öğretmenlerine müjde

Milli Eğitim Bakanlığınca, ataması yapılan 20 bin öğretmenden özel okullarda görev yapanların, istemeleri halinde bakanlığa bağlı okullardaki görevlerine 1 Eylülde başlayabilmelerine imkan verildi.

MEB'e atanan özel okul öğretmenlerine müjde
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ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen arasında yer alan özel okullarda çalışanların, istemeleri halinde bakanlığa bağlı okullardaki görevlerine 1 Eylül 2019 itibarıyla başlayabileceklerine karar verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 8 Şubat'ta ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen arasında bulunanlardan özel okullarda çalışanlara kolaylık sağlandı.

Bu kapsamda, bakanlığa ataması bu ay içinde yapılan öğretmenlerden özel öğretim kurumlarında sözleşme doğrultusunda belli bir süre çalışmak durumunda olanlar, istemeleri halinde 1 Eylül 2019 itibarıyla göreve başlayabilecekler.

Öğretmenlerin bu durumlarını belgelendirmeleri gerekiyor.

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