MEB'den Türk halk müziği konseri

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, "HEMDEM" konseri ile Ankaralı müzikseverlerle buluşacak.

Ulusal kültürün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması ilkesiyle çalışmalarına devam eden koro, "HEMDEM" adlı 18'inci konserini Ankara'da verecek.

Bakanlık personeli ve öğretmenler başta olmak üzere farklı mesleklerden kişilerin yer aldığı koroyu şef Ufuk Önder Serdar yönetecek.

Halka açık ve ücretsiz konser, 2 Mayıs Perşembe günü saat 19.30'da MEB Şura Salonu'nda verilecek.