MEB destekleme ve yetiştirme kurslarını mercek altına aldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilde ilk kez gerçekleştirilen, destekleme ve yetiştirme kurslarında Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dilde öğrenci başarısı araştırmasına ilişkin "Çok kapsamlı bir araştırma oldu. Sonuçların değerlendirmesi devam ediyor. Değerlendirme sonunda bu kurslarımızın verimliliğini görmüş olacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu'nda belirlenecek sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın "Öğrenci Başarı İzleme Araştırması" yapılmasını hedef olarak koymuş, bu kapsamda da 2019'da 81 ilde 4, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleriyle ilgili öğrenci başarı izleme araştırması yapmıştı.

Bakanlık 2019'da Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Yönergesinde yaptığı değişiklikle, her dönem sonunda 5'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm seviyelerde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinden izleme ve değerlendirmeye yönelik öğrenci başarı araştırması yapılmasını öngörmüştü.

Bu kapsamda, 2019'daki araştırmanın kapsamı genişletildi ve Bakanlık tarafından ilk kez 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için DYK'lerde birinci dönem sonu öğrenci başarı araştırması, 5'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm seviyelerde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinden 81 ilde yapıldı.

Sınav, 1376 lise ve 971 ortaokul olmak üzere 2 bin 347 okulda uygulandı. 180 bin 177 öğrencinin katıldığı öğrenci başarı izleme araştırmasında, ders temelli araştırma uygulamasına öğrenci katılım sayısı ise 310 bin 76 olarak gerçekleşti.

Öğrenci başarı araştırmasında ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflardan DYK'lere katılan öğrencilere Türkçe, matematik, fen bilimleri ve İngilizce derslerinden ortak sınav yapılırken 9, 10,11 ve 12'nci sınıflardan DYK'lere katılan öğrencilere ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinden ortak sınav yapıldı. "Kapsamlı bir araştırma oldu"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde farklı kademelerde 4, 7 ve 10'uncu sınıf öğrencilerine yönelik öğrenci başarı izleme araştırmasını Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında ilk kez 81 ilde 2019 yılı nisan ayında gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Destekleme ve yetiştirme kursları için de her dönem sonunda aynı yaklaşımı uygulamaya yönelik 2019'da mevzuat değişikliği yaptıklarını anımsatan Selçuk, "Bu araştırma 5'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm sınıflardan bu kurslara katılan öğrencilerin dönem sonunda Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinden başarılarını izlemeye yönelik olduğu için 2019 yılında yaptığımıza göre daha kapsamlı bir araştırma oldu. " diye konuştu.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bu araştırmayı yapabilmek için aylardır yoğun bir çalışma yürüttüğünü aktaran Selçuk, bu kapsamda illerde ölçme değerlendirme merkezlerinde bu araştırmaların yapılmasıyla ilgili eğitimler düzenlendiğini belirtti.

"Kursların etkinliğini artırabilmek için gerekli destekleri sağlayacağız"

Soruların hazırlanması aşamasında illerle ortak çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"81 ilde araştırma eş zamanlı yapıldı ve sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Araştırma 2 bin 347 okulda uygulandı ve tekil 180 bin 177 öğrenci katıldı. Aynı öğrenci birden fazla araştırmaya katıldığı için araştırmaya katılan ders temelli öğrenci sayısı 310 bin 76'ye çıktı. Dolayısıyla çok kapsamlı bir araştırma oldu. Sonuçların değerlendirmesi devam ediyor. Değerlendirme sonunda bu kurslarımızın verimliliğini görmüş olacağız ve bu kursların öğrencilerimizin başarılarına etkilerini ve dolayısıyla kursların etkinliğini artırabilmek için gerekli destekleri sağlayacağız. Sürece büyük emek veren Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, tüm il müdürlerimize, 81 ildeki ölçme ve değerlendirme merkezlerimize, yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."