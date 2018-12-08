"Mayo kardeşliği"ne bakanlık desteği

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayseri'de, sahip oldukları tek mayoyu dönüşümlü kullanarak ortaya koydukları mücadeleyle spor kardeşliğini ortaya koyan lise öğrencilerine Gençlik ve Spor Bakanlığı destek çıktı.

Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi'nde bulunan Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 12 kişilik güreş takımının, tek mayoyu dönüşümlü kullanarak elde ettikleri başarının Anadolu Ajansı tarafından haberleştirilmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla, sporun paylaşmak ve kardeşlik olduğunu gösteren genç güreşçilerin tebrik ve teşvik edilmesi için sürpriz bir program hazırlandı.

Okul yöneticilerine ulaşan bakanlık yetkilileri öğrenciler için yapılacak programın altyapısını oluştururken, sürprizin en önemli parçası olan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül de Kayseri'ye geldi.

Genç sporcuların, okulun bodrum katında yaklaşık 40 metrekarelik antrenman salonunda günlük rutin çalışmalarını gerçekleştirdiği anda Akgül, sürpriz bir şekilde salona girdi. Milli güreşçiyi karşısında gören öğrenciler kısa bir süre şaşkınlık yaşadıktan sonra mutluluklarını milli güreşçiyi alkışlayarak gösterdi.

Bakan Kasapoğlu'nun hediyesi mayo, güreş ayakkabısı ve spor malzemelerini genç güreşçilere dağıtan Akgül, daha sonra genç sporculara bazı güreş tekniklerini gösterip, ortak kullanılan mayonun sahibi 11. sınıf öğrencisi Saltuk Buğrahan Cantürk ile güreşti.

Akgül, geleceğin sporcularına 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda finalde güreştiği ve altın madalya kazandığı mayoyu da hediye etti.





- Kasapoğlu'ndan genç güreşçilere salon müjdesi





Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, etkinlikte bir sürpriz daha yaparak Taha Akgül'ü telefondan görüntülü arayarak milli güreşçi ve öğrencilerle görüştü.

Öğrencileri, örnek davranışlarından ve başarılarından dolayı tebrik eden Kasapoğlu, "Maşallah gençleri gördüm mutlu oldum. Hepsini tebrik ediyorum. Her şey onlar için. Bu gençlere ne yapsak azdır." dedi.

Akgül'ün, Kasapoğlu'nu genç güreşçilerin çalıştığı salon hakkında bilgilendirmesi üzerine de Kasapoğlu, "Salonu büyütürüz, daha genişini yaparız. Gereken ne ise yapılır." diye konuştu.





- Taha Akgül'den anlamlı hediye





Milli güreşçi Taha Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç sporcuların haberini gördüğünde çok etkilendiğini ve bu etkinliğe katılım daveti aldığında hiç düşünmeden kabul ettiğini söyledi.

Okul ziyaretinde Bakan Kasapoğlu'nun katkılarıyla öğrencilere malzeme desteğinde bulunduklarını belirten Akgül, "Bakan Bey sağ olsun sporu, güreşi destekleyen birisi. İnşallah bundan sonra da bu genç kardeşlerimize güzel bir spor salonu yapılırsa çok iyi dereceler çıkaracaklarına eminim. Bakanımız buraya bir spor salonu yapılacağı müjdesini ilettiler. O yeni spor salonunda iyi çalışarak bakanlığımızın da desteğiyle Kayseri'den güreş adına başarılar gelecektir." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de benzer koşullarda güreşe başladığını ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Biz de küçükken bu şartlardan geçtik. Küçük salonlarda, mayomuz, güreş ayakkabımız yokken bu sporu yaptık. Aynı şekilde müsabakalara gittiğimizde mayoları değişerek giyiyorduk. Çok şükür Allah bana Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonlukları nasip etti. İnşallah bu genç kardeşlerimiz de bakanlığımızın verdiği bu destekle çok iyi dereceler elde edeceklerdir. Ben 2016 Rio Olimpiyatları'nda şampiyon oldum. Bu başarı benim kariyerimin zirvesi, kariyerimin en önemli altın madalyasıdır. Finalde İranlı rakibimle güreştiğim mayoyu buraya getirdim ve okulumuza armağan ettim. Spor salonlarına asacaklar ve gördükçe motive olacaklar. İnşallah onlar da benim gibi olimpiyat şampiyonluğuna ulaşırlar."

Genç sporculara tavsiyelerde bulunan ve güreş kariyerinin basamaklarını da anlatan Akgül, öğrencilere başarı için düzenli çalışmaları önerisinde bulundu.





- "İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz"





Takım kaptanı Saltuk Buğrahan Cantürk de Bakan Kasapoğlu ve Akgül'e teşekkür ederek, kendilerine gösterilen bu ilgiye karşılık daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Güreşte idolu olan bir sporcunun böyle bir sürprizin içinde olmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirten Cantürk, "Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bizim sesimizi duydu ve ilgilendi. Taha abi de geldi bizi çok mutlu etti. Ben kendisini örnek alıyorum ve yakından takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kendilerine gösterilen bu ilgiyi boşa çıkarmayacaklarını ve Taha Akgül gibi Türkiye'yi temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Cantürk, "Taha ağabeyi çok seviyorum. Olimpiyat şampiyonumuz. Dünya ve Avrupa'da çok sayıda dereceleri var. O da bizim gibi Anadolu çocuğu. Bizim için onun buraya gelmesi çok iyi oldu. Bir çalışıyorsak on çalışacağız. Çok iyi çalışıp Taha ağabey gibi şampiyon olup bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okutmak istiyoruz." şeklinde konuştu.







