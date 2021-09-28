Masumlar Apartmanı 40. Bölüm (28 Eylül 2021) saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Masumlar Apartmanı 13. Bölüm saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? TRT1 yayın akışına göre Masumlar Apartmanı'nın başlama saati 20.00 gözüküyor.
04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
05:45 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
09:00 Kalk Gidelim
12:35 Benim Adım Melek
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
23:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
02:00 Benim Adım Melek (Altyazılı)
04:50.
Masumlar Apartmanı 40.Bölüm Özet
Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han’a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar. Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye’ye destek hiç beklemediği birinden gelir. Sonunda Han’a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez. Neriman’ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır. Bir yandan da Han ve Anıl’a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder. Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar. Han’ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.