Marka değerini en çok artıran şirket Koçtaş

İSTANBUL (AA) - Ev geliştirme sektörü şirketlerinden Koçtaş, dünyanın en önemli uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in “Türkiye’nin En Değerli Markası” araştırmasında değerini en çok artıran marka oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, Türkiye’nin en değerli markaları arasında yer almaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Çok kanallı perakendeciliğin dünyadaki hızlı gelişimiyle birlikte günümüzde çok daha fazla sayıda müşteriye dokunabiliyoruz. Koçtaş olarak, faaliyet gösterdiğimiz sektörde müşteri beklentisini en üst seviyede karşılamayı sürdürmek için aralıksız çalışıyoruz. Türkiye’nin en değerli markalarından biri olarak sektörümüze ve ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz."