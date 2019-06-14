Marka değerini en çok artıran şirket Koçtaş

İSTANBUL (AA) - Ev geliştirme sektörü şirketlerinden Koçtaş, dünyanın en önemli uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in “Türkiye’nin En Değerli Markası” araştırmasında değerini en çok artıran marka oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaşamın olduğu her yeri geliştirmek ve güzelleştirmek için var olan Koçtaş, Brand Finance tarafından bu yıl 12.’si gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" araştırmasında, yüzde 19’luk artış göstererek değerini en çok artıran marka oldu. İlk 100 değerli marka arasında, 2018 yılında 49. sırada yer alan Koçtaş, 2019 yılında 10 basamak tırmanarak 39. sıraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, Türkiye’nin en değerli markaları arasında yer almaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Çok kanallı perakendeciliğin dünyadaki hızlı gelişimiyle birlikte günümüzde çok daha fazla sayıda müşteriye dokunabiliyoruz. Koçtaş olarak, faaliyet gösterdiğimiz sektörde müşteri beklentisini en üst seviyede karşılamayı sürdürmek için aralıksız çalışıyoruz. Türkiye’nin en değerli markalarından biri olarak sektörümüze ve ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz."