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Mardin'de saldırı hazırlığındaki PKK'lı 3 terörist yakalandı
Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı 3 terörist yakalandı.
Genel 11.11.2019, 11:17
MARDİN (AA) - Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü üyesi olmak suçlarından aranan ve Derik ve Kızıltepe ilçelerinde evde gizlendikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen N.D. ile Ö.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Suriye uyruklu 'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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