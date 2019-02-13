Mamak'ta toplu açılış töreni

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sokak terörüyle Gezi'de, emniyet yargı eliyle 17-25 Aralık'ta tankla, tüfekle, uçakla, silahla 15 Temmuz'da başaramadıklarını şimdi başka yollarla, kirli pazarlıklarla yapmaya çalışıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, Mamaklılarla hasret gidermekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. "Biz Mamak'ı seviyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, bunun için gecelerini gündüze katarak Ankara'nın kalkınması ve gelişmesi için mücadele verdiklerini söyledi.

AK Parti döneminde Mamak'ın büyük bir dönüşüm yaşadığını dile getiren Erdoğan, 15-20 yıl öncesine kadar Mamak'ın kaçak yapıların, gecekonduların istilası altında bir ilçe olduğunu hatırlattı.

Başkent Ankara'ya yakışmayan o görüntülere büyük oranda son verdiklerini söyleyen Erdoğan, "Daha bitmedi, işimiz var, yapacağımız daha çok şeyler var. Diğer illerimiz, ilçelerimizde olduğu gibi Mamak'ın da kanayan yaralarına merhem olduk. Hem hükümet hem de belediye yatırımlarıyla ilçemizin çehresini büyük oranda değiştirdik." diye konuştu.

Mamak'ın kendi dönemlerinde zincirlerini kırdığını ve hak ettiği hizmetlerle buluşmaya başladığını ifade eden Erdoğan, vatandaşların "Dik dur eğilme bu millet seninle" tezahüratları üzerine, "Hiç endişe etmeyin, evelallah dik durduk, dikleşmedik." karşılığını verdi.

Bir dönem gecekonduların kapladığı alanlarda bugün modern binalar ve tesislerin yükseldiğini, Mamak'ın günden güne Ankara'nın en gözde ilçelerinden biri haline geldiğini belirten Erdoğan, "Mamak, artık çaresizlik değil, umut demek, başarı demek. Bugün Mamak gelişme, değişim demek, günden güne büyüyen huzur ve refah demek." ifadelerini kullandı.

Resmi açılışları yapılacak eserlerin Mamak'ın cazibe ve güzelliğini daha da artıracağına inandığını söyleyen Erdoğan, eserlerin hayırlı olmasını diledi.

Mamak Belediyesinin 11 proje ve 169 parkı ilçeye kazandırdığını Ankara Valiliğinin de 4 eğitim kurumunu Mamaklıların istifadesine sunduğunu ifade eden Erdoğan, belediyenin inşa ettiği eserler arasında Üreğil Millet Bahçesi'nin birinci etabı, Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi, Kıbrıs Aile Gençlik ve Ticaret Merkezinin ön plana çıktığını bildirdi.

Tüm etapları tamamlandığında 2 milyon metrekareyi geçecek Üreğil Millet Bahçesi'nin ilk etabının yaklaşık 250 bin metrekareden oluştuğunu anlatan Erdoğan, Üreğil'in eski halini Mamaklıların çok iyi bildiğini dile getirdi.

Millet bahçesinin hizmete alınan bölümü hakkında bilgi veren Erdoğan, Mamaklıların burada toprağa, yeşile ve doğaya olan özlemlerini giderebileceklerini, gençlerin de bahçe içinde bulunan millet kıraathanesinde derslerini çalışabileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada seyirciler arasında rahatsızlanan bir vatandaş için doktorunu yönlendirdi.

Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin de kendi alanında Türkiye'nin en kapsamlı tesisi olduğunu ifade eden Erdoğan, Kıbrıs Aile Gençlik ve Ticaret Merkezinin de 12 bin metrekare kapalı alanıyla hizmet verdiğini bildirdi.

Bu yatırımlar haricinde Ekin ve Kayaş Aile merkezlerini, Mavigöl Kapalı Pazar Alanı ve Spor Kompleksini, mahalle camilerini de vatandaşların istifadelerine sunduklarını anlatan Erdoğan, Gazeteci Hasan Tahsin İlkokulu, Şehit Erhan Yıldırım İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Rıfat Börekçi Ortaokulu ve Abidinpaşa Anadolu Lisesinin de resmi açılışını bugün gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mamak Belediyesi ve Ankara Valiliğini hizmetleri ilçeye kazandırdıkları için tebrik eden Erdoğan, "Bütün bu hizmetlerin, yatırım hamlelerinin proje ve çalışmaların devam edebilmesi için 31 Mart seçimleri çok önemli. Mamak'ın kalkınma yolculuğunu sürdürebilmesi için 31 Mart kavşağını da başarıyla dönmemiz gerekiyor. 24 Haziran'dan nasıl alnımızın akıyla çıkmışsak 31 Mart seçimlerinden de tarihi bir zaferle çıkmamız şart." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor. 31 Mart'ta millete ders vermek için sizlerle hesaplaşmak için adeta gün sayıyorlar. Yanlarını kimi almışlar? Kandil'den verilen emirle bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'yi almışlar, İYİ Parti'yi almışlar, Saadet Partisi'ni almışlar. Dörtlü bir ittifakla karşımızdalar ve bu zillet ittifakı, illet ittifakı, biz ise Cumhur İttifakı'yız. Son günlerde muvazeneyi yitirdiler, kendilerini iyice kaybettiler. 16 Nisan halk oylamasında milleti denize dökmekten bahsediyorlardı şimdi de mezar kazmaktan bahsediyorlar. Televizyon ekranlarında yorumcuları, sözde sanatçıları aracılığıyla size, bize, milletimizin inanç ve değerlerine olmadık hakaretler ediyorlar.

Geçenlerde birisi şahsımı, bu ülkenin cumhurbaşkanını ipe götürmekle, zehirlemekle, darbeyle tehdit edecek kadar zıvanadan çıktı. Sokak terörüyle Gezi'de, emniyet yargı eliyle 17-25 Aralık'ta, tankla, tüfekle, uçakla, silahla 15 Temmuz'da başaramadıklarını şimdi başka yollarla, kirli pazarlıklarla yapmaya çalışıyorlar. Bu uğurda ne kadar değerleri, ne kadar ilkeleri, ne kadar insani hassasiyetleri varsa hepsini bir tarafa bıraktılar. 3-5 oy daha fazla alabilmek için gittiler terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular. Son birkaç aydır dönen dolapları eminim sizler de bizim gibi yakından takip ediyorsunuz. Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici, yüz kızartıcı sahnelere, kirli pazarlıklara hep birlikte şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti olmakla övünen CHP'de delegelerden bu partiye gönül veren üyelerden ziyade Kandil'deki terör baronlarının sözü geçiyor."

(Sürecek)